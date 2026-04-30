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Natural Gas (Amsterdam) a 47,59 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
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30 aprile 2026 - 11.30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 47,59 euro/MWH alle 11:30.
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