Milano 12:58
47.745 -0,11%
Nasdaq 29-apr
27.187 0,00%
Dow Jones 29-apr
48.862 -0,57%
Londra 12:58
10.327 +1,12%
Francoforte 12:58
24.055 +0,42%

Natural Gas (Amsterdam) a 47,59 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 47,59 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 47,59 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```