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New York: giornata depressa per Amazon

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata depressa per Amazon
Ribasso per il colosso dell'e-commerce, che presenta una flessione del 2,38%.
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