New York: giornata depressa per Amazon

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso dell'e-commerce , con una flessione del 3,22%.



La tendenza ad una settimana di Amazon è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico del gigante delle vendite sul web è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 265,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 259,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 271,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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