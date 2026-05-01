A New York corre Atlassian
(Teleborsa) - Protagonista la società di software australiana, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 27,58%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Atlassian mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +29,41%, rispetto a +3,62% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Lo scenario tecnico di Atlassian mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 83,65 USD con area di resistenza individuata a quota 90,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 79,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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