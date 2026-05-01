Milano 30-apr
48.246 0,00%
Nasdaq 30-apr
27.452 0,00%
Dow Jones 30-apr
49.652 +1,62%
Londra 10:44
10.318 -0,59%
Francoforte 30-apr
24.292 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 30/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 30/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 aprile

Controllato progresso per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude in salita dello 0,51%.

Tecnicamente, l'Euro nei confronti della divisa Statunitense è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,1756, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,1697. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,1815.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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