Analisi Tecnica: indice DAX del 30/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 aprile
Balza in avanti il principale indice di Francoforte, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,41%.
Il quadro tecnico di breve periodo del DAX mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 24.405. Rischio di discesa fino a 24.067,2 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 24.742,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)