Milano 30-apr
48.246 0,00%
Nasdaq 30-apr
27.452 0,00%
Dow Jones 30-apr
49.652 +1,62%
Londra 10:45
10.318 -0,59%
Francoforte 30-apr
24.292 0,00%

Analisi Tecnica: indice DAX del 30/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 30/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 aprile

Balza in avanti il principale indice di Francoforte, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,41%.

Il quadro tecnico di breve periodo del DAX mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 24.405. Rischio di discesa fino a 24.067,2 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 24.742,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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