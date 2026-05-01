Milano 30-apr
48.246 0,00%
Nasdaq 30-apr
27.452 0,00%
Dow Jones 30-apr
49.652 +1,62%
Londra 10:49
10.311 -0,66%
Francoforte 30-apr
24.292 0,00%

Oro: 4.595,76 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 4.595,76 dollari alle 08:30
L'Oro vale 4.595,76 dollari l'oncia (-0,58%) alle 08:30.
Condividi
```