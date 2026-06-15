Milano 17:35
51.836 +0,66%
Nasdaq 21:08
30.530 +3,02%
Dow Jones 21:08
51.786 +1,14%
Londra 17:35
10.431 -0,39%
Francoforte 17:35
24.894 +1,05%

Oro: 4.330,26 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 4.330,26 dollari alle 19:30
L'Oro vale 4.330,26 dollari l'oncia (+2,73%) alle 19:30.
Condividi
```