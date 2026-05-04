Milano 4-mag
47.478 0,00%
Nasdaq 4-mag
27.652 -0,21%
Dow Jones 4-mag
48.942 -1,13%
Londra 1-mag
10.364 0,00%
Francoforte 4-mag
23.991 0,00%

Cambi: euro a 183,852 yen alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 183,852 yen alle 19:30
Euro a 183,852 sullo yen alle 19:30.
Condividi
```