Milano
4-mag
47.478
0,00%
Nasdaq
4-mag
27.652
-0,21%
Dow Jones
4-mag
48.942
-1,13%
Londra
1-mag
10.364
0,00%
Francoforte
4-mag
23.991
0,00%
Martedì 5 Maggio 2026, ore 07.45
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Salone del Risparmio
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Natural Gas (Amsterdam) a 48,81 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 48,81 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
04 maggio 2026 - 19.30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 48,81 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
Leggi anche
Natural Gas (Amsterdam) a 41,56 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 43,58 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 42,5 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 39,05 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Argomenti trattati
Amsterdam
(29)
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
+0,89%
Altre notizie
Natural Gas (Amsterdam) a 45,08 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 45,29 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 41,95 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 45,88 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 43,22 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 45,53 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Guide
Cos’è l’inflazione e quante tipologie esistono: definizione, differenze e cause
Quando si parla di inflazione, si tende a immaginare un fenomeno unico: i prezzi salgono, il denaro vale meno, le banche centrali alzano i tassi.
leggi tutto