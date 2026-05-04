New York: luce verde per Take-Two Interactive Software

(Teleborsa) - Grande giornata per il distributore globale di videogiochi , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,35%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Take-Two Interactive Software rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 228,2 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 220,4. L'equilibrata forza rialzista di Take-Two Interactive Software è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 236.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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