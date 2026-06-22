New York: Take-Two Interactive Software in rally

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il distributore globale di videogiochi , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,52%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Take-Two Interactive Software più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di Take-Two Interactive Software classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 252,3 USD e primo supporto individuato a 245,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 258,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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