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New York: movimento negativo per Monster Beverage

Migliori e peggiori, In breve
New York: movimento negativo per Monster Beverage
Ribasso composto e controllato per il produttore e fornitore di bevande, che presenta una flessione del 3,05% sui valori precedenti.
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