Milano 17:35
50.174 +0,27%
Nasdaq 21:05
30.512 -0,19%
Dow Jones 21:05
51.589 +1,78%
Londra 17:35
10.360 +0,27%
Francoforte 17:35
24.945 +0,60%

New York: movimento negativo per T-Mobile US

Migliori e peggiori, In breve
New York: movimento negativo per T-Mobile US
Seduta in ribasso per la compagnia telefonica mobile statunitense, che mostra un decremento del 3,20%.
Condividi
```