Vola a New York Atlassian

(Teleborsa) - Effervescente la società di software australiana , che scambia con una performance decisamente positiva del 5,48%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Atlassian mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +31,03%, rispetto a +1,59% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Il quadro tecnico di breve periodo di Atlassian mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 95,84 USD. Rischio di discesa fino a 89,59 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 102,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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