Milano 17:40
48.558 +2,27%
Nasdaq 20:02
28.040 +1,40%
Dow Jones 20:02
49.262 +0,65%
Londra 17:40
10.219 -1,40%
Francoforte 17:35
24.402 +1,71%

Analisi Tecnica: indice DAX del 4/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 4/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 maggio

Seduta negativa per il principale indice di Francoforte, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,24%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 24.204,2. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 23.866,4. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 23.741,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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