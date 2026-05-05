Analisi Tecnica: indice DAX del 4/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 maggio
Seduta negativa per il principale indice di Francoforte, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,24%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 24.204,2. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 23.866,4. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 23.741,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)