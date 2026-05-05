Milano 17:40
48.558 +2,27%
Nasdaq 20:28
28.060 +1,47%
Dow Jones 20:28
49.305 +0,74%
Londra 17:40
10.219 -1,40%
Francoforte 17:35
24.402 +1,71%

Oro: 4.557,78 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 4.557,78 dollari alle 19:30
L'Oro vale 4.557,78 dollari l'oncia (+0,75%) alle 19:30.
Condividi
```