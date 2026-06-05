Milano 11:43
50.200 +0,05%
Nasdaq 4-giu
30.408 0,00%
Dow Jones 4-giu
51.562 +1,73%
Londra 11:43
10.396 +0,34%
Francoforte 11:43
24.960 +0,06%

Oro: 4.463,83 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Oro: 4.463,83 dollari alle 11:30
L'Oro vale 4.463,83 dollari l'oncia (-0,26%) alle 11:30.
Condividi
```