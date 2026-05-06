Milano 15:07
49.423 +1,78%
Nasdaq 5-mag
28.015 0,00%
Dow Jones 5-mag
49.298 +0,73%
Londra 15:07
10.446 +2,22%
Francoforte 15:07
24.899 +2,04%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 5/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 5/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 maggio

Appiattita la performance del cross Euro / Dollaro USA, che porta a casa un trascurabile +0,04%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro nei confronti della divisa Statunitense, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1,1675. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1,1731. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1,1654.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```