Milano 17:35
49.697 +2,35%
Nasdaq 21:53
28.572 +1,99%
Dow Jones 21:53
49.985 +1,39%
Londra 17:35
10.439 +2,15%
Francoforte 17:35
24.919 +2,12%

New York: balza in avanti Caterpillar

Migliori e peggiori
New York: balza in avanti Caterpillar
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gigante delle macchine movimento terra, che tratta in utile del 2,21% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Caterpillar rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Caterpillar è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 932,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 911,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 953,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```