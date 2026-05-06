New York: balza in avanti Caterpillar

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gigante delle macchine movimento terra , che tratta in utile del 2,21% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Caterpillar rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, Caterpillar è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 932,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 911,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 953,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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