Milano 16:38
50.635 +1,21%
Nasdaq 16:38
28.837 +1,15%
Dow Jones 16:38
50.246 +0,66%
Londra 16:38
10.338 +0,81%
Francoforte 16:38
24.251 +0,23%

New York: andamento rialzista per Caterpillar

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento rialzista per Caterpillar
Apprezzabile rialzo per il gigante delle macchine movimento terra, in guadagno del 2,65% sui valori precedenti.
Condividi
```