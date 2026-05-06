New York: pioggia di acquisti su ARM Holdings
(Teleborsa) - Ottima performance per la società tech inglese che progetta chip, che scambia in rialzo del 10,18%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che ARM Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,83%, rispetto a +4,92% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
La tendenza di breve di ARM Holdings moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 234,5 USD e supporto a 225,9. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 243,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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