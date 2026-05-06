New York: pioggia di acquisti su ARM Holdings

(Teleborsa) - Ottima performance per la società tech inglese che progetta chip , che scambia in rialzo del 10,18%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che ARM Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,83%, rispetto a +4,92% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





La tendenza di breve di ARM Holdings moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 234,5 USD e supporto a 225,9. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 243,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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