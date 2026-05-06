New York: sviluppi positivi per Jabil

(Teleborsa) - Effervescente il fornitore di componenti e circuiti elettronici , che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,97%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Jabil evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Jabil rispetto all'indice.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Jabil . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Jabil evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 373,1 USD. Primo supporto a 356,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 345,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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