New York: sviluppi positivi per Jabil
(Teleborsa) - Effervescente il fornitore di componenti e circuiti elettronici, che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,97%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Jabil evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Jabil rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Jabil. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Jabil evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 373,1 USD. Primo supporto a 356,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 345,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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