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PLATINUM del 5/05/2026

Finanza
PLATINUM del 5/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 maggio

Apprezzabile rialzo per il metallo bianco-argenteo, in guadagno dello 0,72% sui valori precedenti.

Lo status tecnico di medio periodo del platino ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 2.012,2. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 2.112,2, mentre il primo supporto è stimato a 1.912,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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