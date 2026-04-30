PLATINUM del 29/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 aprile
In ribasso il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,24% sui valori precedenti.
Lo status tecnico del platino mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.848,5, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.989,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.801,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)