Milano 10:36
47.521 -0,58%
Nasdaq 29-apr
27.187 0,00%
Dow Jones 29-apr
48.862 -0,57%
Londra 10:36
10.261 +0,47%
Francoforte 10:36
23.901 -0,22%

PLATINUM del 29/04/2026

Finanza
PLATINUM del 29/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 aprile

In ribasso il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,24% sui valori precedenti.

Lo status tecnico del platino mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.848,5, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.989,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.801,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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