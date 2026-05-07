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Analisi Tecnica: EUR/USD del 6/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 6/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 maggio

Piccolo spunto rialzista per il cross Euro / Dollaro USA, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,48%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,1771. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,171. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,1832.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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