Analisi Tecnica: EUR/USD del 6/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 maggio
Piccolo spunto rialzista per il cross Euro / Dollaro USA, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,48%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,1771. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,171. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,1832.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)