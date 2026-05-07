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Analisi Tecnica: indice DAX del 6/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 6/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 maggio

Seduta decisamente positiva per il principale indice di Francoforte, che ha terminato in rialzo a 24.918,7.

Lo status tecnico del DAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25.240,1, mentre il primo supporto è stimato a 24.275,9. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 26.204,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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