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Oro: 4.698,14 dollari alle 19:30
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07 maggio 2026 - 19.30
L'Oro vale 4.698,14 dollari l'oncia (+0,17%) alle 19:30.
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