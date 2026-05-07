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Piazza Affari: il settore beni di consumo italiano si muove verso il basso
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
07 maggio 2026 - 10.00
Profondo rosso per il
comparto dei beni di largo consumo
, che retrocede a 112.753,42 punti, in netto calo dell'8,89%.
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