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Piazza Affari: il settore beni di consumo italiano si muove verso il basso

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: il settore beni di consumo italiano si muove verso il basso
Profondo rosso per il comparto dei beni di largo consumo, che retrocede a 112.753,42 punti, in netto calo dell'8,89%.
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