Vola a New York Qualcomm

(Teleborsa) - Protagonista la compagnia tech statunitense , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 14,35%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Qualcomm evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gruppo americano specializzato nei chip per cellulari rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 231,4 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 198,3. L'equilibrata forza rialzista di Qualcomm è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 264,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```