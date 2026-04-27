New York: andamento rialzista per Qualcomm

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia tech statunitense , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,52%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Qualcomm evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gruppo americano specializzato nei chip per cellulari rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Qualcomm mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 158,5 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 149,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 168.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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