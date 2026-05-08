Milano 9:35
49.046 -0,50%
Nasdaq 7-mag
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Dow Jones 7-mag
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Londra 9:35
10.194 -0,80%
24.442 -0,90%

Analisi Tecnica: indice DAX del 7/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 7/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 maggio

Giornata negativa per il principale indice di Francoforte, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,02%.

Tecnicamente, il DAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 25.057,8, mentre il supporto più immediato si intravede a 24.130,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 25.985,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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