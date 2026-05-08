Analisi Tecnica: indice DAX del 7/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 maggio
Giornata negativa per il principale indice di Francoforte, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,02%.
Tecnicamente, il DAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 25.057,8, mentre il supporto più immediato si intravede a 24.130,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 25.985,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)