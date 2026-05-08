Milano 17:35
49.290 0,00%
Nasdaq 20:15
29.164 +2,10%
Dow Jones 20:15
49.645 +0,10%
Londra 17:35
10.233 -0,43%
Francoforte 17:35
24.339 -1,32%

Cambi: euro a 0,9148 Franchi svizzeri alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9148 Franchi svizzeri alle 19:30
Euro a 0,9148 sul Franco Svizzero (CHF) alle 19:30.
Condividi
```