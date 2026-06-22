Milano
17:35
52.797
-0,10%
Nasdaq
19:10
30.231
-0,57%
Dow Jones
19:10
51.725
+0,31%
Londra
17:35
10.438
+0,72%
Francoforte
17:35
25.140
+0,62%
Lunedì 22 Giugno 2026, ore 19.26
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 0,925 Franchi svizzeri alle 11:30
Cambi: euro a 0,925 Franchi svizzeri alle 11:30
In breve
,
Finanza
22 giugno 2026 - 11.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Euro a 0,925 sul Franco Svizzero (CHF) alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 0,91 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,9101 Franchi svizzeri alle 08:30
Cambi: euro a 0,9205 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,9184 Franchi svizzeri alle 11:30
Titoli e Indici
Eur/Chf
-0,04%
Altre notizie
Cambi: euro a 0,9119 Franchi svizzeri alle 11:30
Cambi: euro a 0,9235 Franchi svizzeri alle 11:30
Cambi: euro a 0,9207 Franchi svizzeri alle 19:30
Cambi: euro a 0,919 Franchi svizzeri alle 19:30
Cambi: euro a 0,9099 Franchi svizzeri alle 11:30
Cambi: euro a 0,9176 Franchi svizzeri alle 08:30
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto