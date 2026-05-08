Milano 12:40
49.320 +0,06%
Nasdaq 7-mag
28.564 0,00%
Dow Jones 7-mag
49.597 -0,63%
Londra 12:40
10.268 -0,09%
Francoforte 12:40
24.486 -0,72%

Francoforte: Bechtle in rally

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Bechtle in rally
Protagonista Bechtle, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,17%.
Condividi
```