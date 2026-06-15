Francoforte: scambi in positivo per Bechtle

(Teleborsa) - Avanza Bechtle , che guadagna bene, con una variazione del 2,48%.



Lo scenario su base settimanale di Bechtle rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di Bechtle si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 31,11 Euro. Prima resistenza a 31,95. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 30,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```