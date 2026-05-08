New York: netto calo registrato da Salesforce
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che passa di mano in perdita del 4,87%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Dow Jones. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Le implicazioni di breve periodo di Salesforce sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 179,2 USD. Possibile una discesa fino al bottom 176,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 182,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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