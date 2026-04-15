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New York: nuovo spunto rialzista per Salesforce
Migliori e peggiori
,
In breve
15 aprile 2026 - 16.10
Apprezzabile rialzo per il
fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
, in guadagno del 2,70% sui valori precedenti.
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