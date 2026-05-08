New York: si muove a passi da gigante Intel

(Teleborsa) - Ottima performance per il principale produttore di chip , che scambia in rialzo del 14,92%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Intel mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +33,33%, rispetto a +6,2% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





La tendenza di breve del colosso dei semiconduttori è in rafforzamento con area di resistenza vista a 133,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 115. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 152,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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