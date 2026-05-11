New York: giornata depressa per Salesforce

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti , che sta segnando un calo del 2,50%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di Salesforce rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Salesforce . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 181,1 USD, con il supporto più immediato individuato in area 174,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 172,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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