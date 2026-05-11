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New York: giornata depressa per Salesforce

Migliori e peggiori
New York: giornata depressa per Salesforce
(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che sta segnando un calo del 2,50%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Salesforce rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Salesforce. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 181,1 USD, con il supporto più immediato individuato in area 174,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 172,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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