New York: risultato positivo per Cisco Systems

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Cisco , con una variazione percentuale dell'1,86%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend dell' azienda produttrice di apparati di networking evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cisco rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Cisco Systems mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 99,52 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 96,27. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 102,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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