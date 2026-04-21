New York: risultato positivo per Cisco Systems
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Cisco, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,84%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'azienda produttrice di apparati di networking più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Cisco è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 90,13 USD, mentre il primo supporto è stimato a 87,84. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 92,42.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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