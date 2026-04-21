New York: risultato positivo per Cisco Systems

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Cisco , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,84%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell' azienda produttrice di apparati di networking più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Cisco è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 90,13 USD, mentre il primo supporto è stimato a 87,84. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 92,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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