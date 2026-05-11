New York: scambi in forte rialzo per Qualcomm
(Teleborsa) - Brilla la compagnia tech statunitense, che passa di mano con un aumento del 7,27%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Qualcomm più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 244,6 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 228,7. L'equilibrata forza rialzista del gruppo americano specializzato nei chip per cellulari è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 260,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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