New York: scambi in forte rialzo per Qualcomm

(Teleborsa) - Brilla la compagnia tech statunitense , che passa di mano con un aumento del 7,27%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Qualcomm più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 244,6 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 228,7. L'equilibrata forza rialzista del gruppo americano specializzato nei chip per cellulari è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 260,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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