Analisi Tecnica: indice DAX dell'11/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 maggio
Giornata fiacca per il principale indice di Francoforte, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,05%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del DAX, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 24.733,1. Primo supporto visto a 24.153. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 23.955,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)