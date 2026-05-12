Milano 17:35
48.991 -1,36%
Nasdaq 20:02
28.835 -1,66%
Dow Jones 20:02
49.712 +0,02%
Londra 17:35
10.265 -0,04%
Francoforte 17:35
23.955 -1,62%

Analisi Tecnica: indice DAX dell'11/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX dell'11/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 maggio

Giornata fiacca per il principale indice di Francoforte, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,05%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del DAX, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 24.733,1. Primo supporto visto a 24.153. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 23.955,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```