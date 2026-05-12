Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 dell'11/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 maggio
Debole la giornata dell'11 maggio per l'Eurostoxx 50, che porta a casa un calo dello 0,27%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Eurostoxx 50. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 5.992. Primo supporto visto a 5.834. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 5.773.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)