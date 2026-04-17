Milano 9:32
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Dow Jones 16-apr
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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 16/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 16/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 aprile

Seduta trascurata per l'Eurostoxx 50, che archivia la giornata con un timido -0,12%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Eurostoxx 50. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 5.977. Primo supporto visto a 5.897. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 5.861.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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