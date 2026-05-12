New York: seduta molto difficile per SanDisk

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società americana produttrice di hardware , che esibisce una perdita secca dell'8,17% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di SanDisk più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo del colosso californiano produttore di memorie flash classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.485,5 USD e primo supporto individuato a 1.379,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.591,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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