New York: si concentrano le vendite su Caterpillar

(Teleborsa) - Ribasso per il gigante delle macchine movimento terra , che presenta una flessione del 2,14%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Caterpillar mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,68%, rispetto a +1,05% dell' indice americano ).





La tendenza di breve di Caterpillar è in rafforzamento con area di resistenza vista a 913,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 902,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 924,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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