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Piazza Affari: i venditori si accaniscono sul settore beni di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: i venditori si accaniscono sul settore beni di consumo italiano
Si abbattono le vendite sul comparto dei beni di largo consumo, che continua la giornata a 105.684,58 punti, in forte calo dell'1,65%.
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