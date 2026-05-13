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Atlassian, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori
Atlassian, quotazioni in calo a New York
(Teleborsa) - Pressione sulla società di software australiana, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,09%.

La tendenza ad una settimana di Atlassian è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 83,64 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 78,95. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 77,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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